Ibope: Em meio a apagão, Josiel Alcolumbre cai 9 pontos no Macapá

O líder nas pesquisas de intenção de voto para a prefeitura de Macapá, Josiel Alcolumbre (DEM), tem sido o maior prejudicado no pelito pelo apagão que atinge a capital amapaense desde o dia 3 de novembro. Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, decidiu adiar o pleito em primeiro e segundo turno no município devido à situação caótica causada pela falta de energia.

Pesquisa Ibope divulgada na quarta-feira, 11, mostra que o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), caiu 9 pontos porcentuais desde o último levantamento, divulgado em 28 de outubro.

No mesmo período, a candidata do Podemos, Patrícia Ferraz, e o postulante do Cidadania, Dr. Furlan, passaram de 13% para 15%. Pela margem de erro, que é de quatro pontos porcentuais, o trio está tecnicamente empatado.

Na sequência, Capi, do PSB, tem 13%; Guaracy (PSL) aparece com 8%; Cirilo Fernandes (PRTB) tem 7%; Paulo Lemos (Psol) soma 5%; Haroldo Iram (PTC) e

Professor Marcos (PT) têm 2% cada um; e Gianfranco (PSTU) tem 1%.

O Ibope ouviu 504 eleitores de Macapá, entre os dias 9 e 11 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação AP-04406/2020.