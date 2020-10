Ibope: Em Natal, Álvaro Dias é o preferido, com 33%

O prefeito de Natal e candidato à reeleição, Álvaro Dias (PSDB), lidera com folga a disputa pela prefeitura da capital do Rio Grande do Norte. De acordo com pesquisa Ibope divulgada na terça-feira, 6, ele conta com 33% das intenções de voto. Em segundo lugar, quem aparece é o deputado estadual Kelps Lima (Solidariedade), com 12%.

Nas posições seguintes, o cenário está embolado. Hermano Morais (PSB) tem 6%; Carlos Alberto (PV) tem 4%; Delegado Sergio Leocádi (PSL) tem 3%. O trio formado por Coronel Azevedo (PSC), Fernando Freitas (PCdoB) e Senador Jean (PT) registra 2% das intenções de voto cada. Com 1%, estão Jaidy Oliveira De Sousa (DC), Rosália Fernandes (PSTU), Coronel Helio Oliveira (PRTB) e Fernando Pinto (Novo). Abaixo disso estão Afrânio Miranda (Podemos) e Nevinha Valentim (PSOL), que não pontuaram.

Brancos e nulos somaram 20%. Os eleitores que preferiram não responder ou disseram não saber em quem votariam somam 11%.

O Ibope ouviu 602 eleitores da cidade de Natal, entre os dias 4 e 6 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob n.º RN-02583/2020.