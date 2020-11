Ibope em Porto Alegre: Melo tem 54% dos votos válidos, Manuela, 46%

Pesquisa Ibope para a prefeitura de Porto Alegre divulgada na noite de terça-feira, 24, mostra o candidato do MDB, Sebastião Melo, liderando a disputa do segundo turno na capital gaúcha. O ex-prefeito tem 54% dos votos válidos (quando são excluídos brancos e nulos), já a sua adversária, Manuela D’Ávila (PCdoB), aparece com 46%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais.

O Ibope ouviu 805 pessoas em Porto Alegre entre os dias 22 e 24 de novembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no TSE sob a identificação RS-03118/2020.