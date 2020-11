Ibope em Rio Branco aponta para empate técnico triplo

Pesquisa Ibope para a prefeitura de Rio Branco divulgada na terça-feira, 10, aponta para empate técnico na liderança entre três candidatos. Tião Bocalom (PP), é quem tem a liderança numérica, com 28% das intenções de votos. Ele é seguido por Minoru Kinpara (PSDB), que tem 22% e Socorro Neri (PSB), com 22%. A margem de erro do levantamento é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos. O empate técnico entre os três já havia sido apontado na última pesquisa Ibope, divulgada em 29 de outubro.

Na sequência, a disputa segue com Roberto Duarte (MDB), que tem 12%; Daniel Zen (PT), com 6%; Jarbas Soster (Avante) e Jamyl Asfury (PSC) têm 1% cada.

Brancos e nulos somam 5%. Os que não sabem ou não responderam equivalem a 4%.

Rejeição

O candidato com maior rejeição entre os eleitores é o petista Daniel Zen, com 36% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Atrás dele, seguem Socorro Neri (35%), Roberto Duarte (24%) e Tião Bocalom (22%). Como os eleitores podiam fornecer mais de uma resposta, os candidatos somam mais de 100%.

O Ibope ouviu 504 eleitores de Rio Branco entre os dias 4 e 10 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação AC-07015/2020.