Ibope em Rio Branco: Tião Bocalom tem 65% dos votos válidos

Pesquisa Ibope para a prefeitura de Rio Branco divulgada na noite de quinta-feira, 26, mostra Tião Bocalom (PP) na liderança da disputa do segundo turno, com 65% dos votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos. A atual prefeita e candidata à reeleição, Socorro Neri (PSB), tem 35%.

No primeiro turno, Bocalom obteve 49,58% dos votos válidos contra 22,68% de Neri. No início da semana, o candidato do Progressistas recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro para o pleito de domingo, 29.

O Ibope ouviu 602 eleitores de Rio Branco entre os dias 24 e 26 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação AC-07824/2020.