Ibope em São Luís: Braide lidera com 37% dos votos válidos

O deputado federal Eduardo Braide (Podemos-MA) lidera a corrida eleitoral pela prefeitura de São Luís com 37% das intenções de voto, segundo pesquisa do Ibope divulgada na noite de sexta-feira, 13. Na sequência, aparecem Duarte Júnior (Republicanos) e Neto Evangelista (DEM), empatados com 17%.

Rubens Júnior (PCdoB) tem 8%, Bira do Pindaré (PSB) soma 6 % e Jeisael Marx (Rede), 2%. Professor Franklin (PSOL), Yglésio Moyses (PROS), e Silvio Antônio (PRTB) estão com 1%. Hertz Dias (PSTU) não pontuou.

Eleitores que indicaram que vão votar em branco/nulo somam 5%. Não sabem ou não responderam, 5%.

O Ibope ouviu 805 eleitores de São Luís entre os dias 7 e 13 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação MA-08294/2020.