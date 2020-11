Ibope em Vitória: João Coser tem 26% e Gandini, 24%

O candidato à prefeitura de Vitória pelo PT, João Coser, lidera numericamente a corrida eleitoral na cidade com 26% das intenções de voto. Ele é seguido de perto por Fabrício Gandini (Cidadania) que tem 24%. É o que indica pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 3, em cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Na terceira posição está o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 18%. No limite da margem de erro, que é de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados.

Na sequência, em um bloco embolado, aparecem: Capitão Assumção (Patriota), Sérgio Sá (PSB) e Mazinho (PSD) com 5% cada um. Neuzinha (PSDB) aparece com 4%.

Coronel Nylton (Novo) e Gilbertinho Campos (Psol) somaram 1% cada um. Namy Chequer (PCdoB), Eron Domingues (PRTB), Fábio Louzada (MDB), Raphael Furtado (PSTU) e Halpher Luiggi (PL) não pontuaram.

O Ibope ouviu 602 eleitores de Vitória entre os dias 1.º e 3 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação ES-05140/2020.