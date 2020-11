Ibope indica larga vantagem para Sarto em Fortaleza

Pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Verdes Mares e divulgada neste sábado, mostra José Sarto (PDT) com 61% dos votos válidos contra 39% de Capitão Wagner (Pros). Apoiado pelo grupo político dos Ferreira Gomes, Sarto consolida sua vantagem na véspera da votação e deve manter a hegemonia do PDT na capital cearense.

Sarto oscilou 1 ponto porcentual para cima em relação à pesquisa de 23 de novembro quando alcançou 60%. Já Wagner oscilou um ponto para baixo, caindo de 40% para 39%.

Se as urnas confirmarem a pesquisa, Sarto garante uma vitória política para Ciro Gomes sobre Jair Bolsonaro, que apoiou a candidatura do Capitão Wagner e não tem obtido sucesso com os nomes em que investiu nas eleições municipais.

Sem levar em conta apenas os votos válidos, Sarto tem 54% contra 35% de Wagner, com brancos/nulos somando 7% e não sabe/prefere não iluminar marcando 4%.