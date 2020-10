Ibope: Manuela D’Ávila amplia vantagem em Porto Alegre e chega a 27%

A candidata do PCdoB em Porto Alegre, Manuela D’Ávila ampliou em três pontos porcentuais a sua vantagem na corrida eleitoral pela prefeitura e tem agora 27% das intenções de voto. De acordo com pesquisa Ibope divulgada na quinta-feira, 29, o candidato à reeleição na capital, Nelson Marchezan (PSDB), aparece com 14% das intenções, mesma pontuação do ex-vice prefeito Sebastião Melo (MDB). O ex-prefeito José Fortunati (PTB) tem 13% e, pela margem de erro, está tecnicamente empatado com os candidatos tucano e emedebista.

Na sequência, há um bloco embolado de candidatos que têm um dígito alcançado. São eles: Juliana Brizola (PDT), com 4%; João Derly (Republicanos) e Fernanda Melchionna (PSOL), com 3% cada um; Gustavo Paim (PP) e Valter Nagelstein (PSD), com 2%; e Julio Flores (PSTU) e Rodrigo Maroni (PROS, com 1%.

Brancos e nulos somaram 8%. Não sabem ou não responderam correspondem também a 8%.

2º turno

O Ibope perguntou aos entrevistados em quem votariam no 2º turno em determinados cenários. As projeções ficaram assim:

Manuela (PCdoB) x Marchezan (PSDB)

Manuela: 45%

Marchezan: 37%

Branco/nulo: 16%

Não sabe/não opinou: 3%

Manuela (PC do B) x Melo (MDB)

Manuela: 43%

Melo: 40%

Branco/nulo: 14%

Não sabe/não opinou: 3%

Manuela (PC do B) x Fortunati (PTB)

Manuela: 41%

Fortunati: 40%

Branco/nulo: 16%

Não sabe/não opinou: 3%

Fortunati (PTB) x Marchezan (PSDB)

Fortunati: 46%

Marchezan: 30%

Branco/nulo: 20%

Não sabe/não opinou: 4%

Fortunati (PTB) x Melo (MDB)

Fortunati: 42%

Melo: 34%

Branco/nulo: 20%

Não sabe/não opinou: 5%

Marchezan (PSDB) x Melo (MDB)

Marchezan: 32%

Melo: 45%

Branco/nulo: 18%

Não sabe/ não opinou: 4%

O Ibope ouviu 805 eleitores de Porto Alegre entre os dias 27 e 29 de outubro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação RS-06638/2020.