Ibope mostra disputa embolada pelo segundo turno no Rio

Pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira, 9, mostra que a disputa para quem deverá ir ao segundo turno no Rio de Janeiro contra Eduardo Paes (DEM) está embolada. O levantamento aponta três candidatos em empate técnico na segunda colocação: o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), com 15%, Martha Rocha (PDT), com 14%, e Benedita da Silva (PT), com 9% e empatada no limite da margem de erro. Paes é o líder, com 33% das intenções de voto.

A pesquisa, contratada pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo RJ-01518/2020. O nível de confiança estimado é de 95%, ou seja, o levantamento tem 95% de chance de representar a realidade. O Ibope ouviu 1.204 pessoas entre os dias 7 e 9 de novembro.