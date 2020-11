O Ibope anunciou que não realizará pesquisa de boca de urna em nenhuma cidade do País neste segundo turno. A assessoria de imprensa não informou a justificativa oficial. A informação foi dada pelo Estadão/Broadcast e confirmada pelo BRP.

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há o registro para pesquisas no Recife e em Porto Alegre. O Instituto afirmou que mesmo com o registro, as pesquisas não foram realizadas.