Ibope no Recife: João Campos lidera com 33%

Pesquisa Ibope divulgada na segunda-feira, 9, indica que o candidato do PSB à prefeitura de Recife, João Campos, chegou a 33% das intenções de voto. Ele se mantém na liderança desde o início da corrida eleitoral. Sua prima e principal adversária na disputa, Marília Arraes, do PT, aparece com 21%, enquanto o ex-ministro Mendonça Filho tem 17%. Pela margem de erro, que é de três pontos porcentuais, os dois estão tecnicamente empatados na segunda posição.

A Delegada Patrícia (Podemos), que recentemente recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro aparece com 12%. Na sequência, Coronel Feitosa (PSC), Marco Aurélio Meu Amigo (PRTB), Carlos (PSL) e Charbel (Novo) têm 1% cada um. Claudia Ribeiro (PSTU), Thiago Santos (UP) e Victor Assis (PCO) tiveram menos de 1%.

Eleitores que disseram que não vão votar em nenhum dos candidatos, em branco ou nulo somam 10%. Não sabem ou não responderam equivalem a 3%.

Rejeição

Delegada Patrícia lidera o ranking de rejeição com 40%. João Campos (29%), Coronel Feitosa (28%), Mendonça Filho (24%) e Marília Arraes (23%) estão tecnicamente empatados no quesito dentro da margem de erro.

O Ibope ouviu 1.001 eleitores do Recife, entre os dias 7 e 9 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação PE-07456/2020.