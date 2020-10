Ibope: No Recife, João Campos tem 33% e 2º lugar tem empate técnico

O candidato do PSB, João Campos, tem larga vantagem na disputa pela prefeitura do Recife, segundo pesquisa Ibope divulgada na noite de quinta-feira, 15. O filho de Eduardo Campos soma 33% das intenções de voto, o que abre uma posição confortável em relação à embolada segunda posição, que tem três candidatos tecnicamente empatados.

São eles: Mendonça Filho (DEM), que tem 18%, Marília Arraes (PT), com 14%, e Delegada Patrícia (Podemos), com 13%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em relação ao levantamento divulgado pelo Ibope em 2 de outubro, Campos subiu dez pontos porcentuais. Mendonça Filho oscilou um ponto porcentual para baixo, enquanto Arraes se manteve com os mesmos 14% e Delegada Patrícia oscilou dois pontos porcentuais para cima.

Na sequência, há um quarteto que somou, cada um, 1% das intenções de voto: Claudia Ribeiro (PSTU), Coronel Feitosa (PSC), Marco Aurélio Meu Amigo (PRTB) e Carlos (PSL). Os candidatos Charbel (Novo) e Thiago Santos (UP) tiveram menos de I%. Victor Assis (PCO) não foi citado pelos eleitores.

A soma daqueles que não vão votar em nenhum dos candidatos, branco ou nulo é de 14%. Aqueles que não sabem ou não responderam somam 3%.

Foram entrevistadas 1.001 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. A pesquisa Ibope está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) sob o nº 08776/2020.