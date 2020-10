Ibope: No Rio, Paes sobe a 30% e Crivella se mantém com 12%

Pesquisa Ibope divulgada na quinta-feira, 15, mostra que o candidato do DEM, Eduardo Paes, ampliou em três pontos porcentuais a vantagem sobre os adversários na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-prefeito chegou a 30% das intenções de voto, ante 27% conquistados no levantamento divulgado em 2 de outubro.

O atual prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella (Republicanos), se manteve com 12%. Na sequência, Martha Rocha (PDT) também se manteve com o mesmo índice da pesquisa anterior, 8%. O mesmo ocorreu com a candidata do PT, Benedita da Silva, que tem os mesmos 7%. Os três estão tecnicamente empatados na segunda posição, já que a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Entre os candidatos, o atual prefeito é o mais rejeitado pelos cariocas: 57% dos eleitores afirmam que não votariam em Crivella de jeito nenhum. Clarissa Garotinho é rejeitada por 40% do eleitorado e Paes por 30%.

Na sequência, o trio formado por Bandeira de Mello (Rede), Renata Souza (PSOL) e Luiz Lima (PSL) aparece com 3% cada. Cyro Garcia (PSTU) somou 2%. Clarissa Garotinho (Pros), Fred Luz (Novo) e Paulo Messina (MDB) têm, cada um, 1% das intenções de voto. Glória Heloiza (PSC) e Henrique Simonard (PCO) tiveram menos de 1%. Suêd Haidar (PMB) não foi citada por nenhum dos eleitores.

A soma dos eleitores que disseram que vão votar em branco ou nulo é de 23%. Não sabem ou não responderam somam 5%.

O Ibope ouviu 1.001 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 13 e 15 de outubro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação RJ-09221/2020.