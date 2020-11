Ibope: Paes mantém liderança folgada sobre Crivella

Faltando três dias para a decisão do segundo turno no Rio de Janeiro, o Ibope indica que o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) mantém liderança folgada sobre o atual prefeito da cidade, o bispo licenciado Marcelo Crivella (Republicanos): 65% a 35%. O resultado da consulta envolve os votos válidos, que é como a Justiça Eleitoral define o resultado do pleito.

Na última consulta Ibope, quarta-feira passada, 18, a diferença entre os dois candidatos era ainda maior a favor de Paes, 69% a 31%.

Faltando tão pouco para a eleição, a amostragem não deve provocar mudanças na campanha de Paes, cuja ordem interna é de só se manifestar em caso de necessidade, porém sem deixar de responder aos ataques de Crivella.

Já a campanha de Crivella, por meio de seu coordenador, Rodrigo Bethlem, menospreza as consultas Ibope e garante que a diferença entre os candidatos é bem menor.