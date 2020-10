Paes lidera com 32%; Martha Rocha e Crivella têm 14% no Rio, mostra Ibope

A pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 30, mostrou o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) mantendo a liderança, com um crescimento de 30% para 32%, e uma novidade no segundo lugar em relação à última pesquisa publicada em 15 de outubro, com o empate entre o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), e a Delegada Martha Rocha (PDT), ambos com 14% das intenções de voto.

Crivella, que apesar do crescimento de dois pontos se mantém ainda fraco na disputa frente a Paes, corre o risco de ficar fora do segundo turno. A campanha do candidato aposta no apoio do presidente Jair Bolsonaro para alavancar a candidatura, apesar de a estratégia não ter funcionado nas últimas semanas com seu correligionário Celso Russomanno em São Paulo.

Em terceiro lugar numericamente na pesquisa, empatada tecnicamente com Rocha e Crivella, aparece a candidata do PT, Benedita da Silva, que foi de 7% para 9% das intenções. Depois figuram Luiz Lima (PSL), que foi de 4% para 2%, Bandeira de Mello (Rede) e Renata Souza (PSOL), que foram ambos de 3% para 2%, Fred Luz (Novo) e Paulo Messina (MDB), com 1%, e Clarissa Garotinho (Pros), Glória Heloiza (PSC), Henrique Simonard (PCO) e Suêd Haidar (PMB), com menos de 1%.

A maior rejeição é de Crivella na capital fluminense, com 55%, seguido de Benedita da Silva, com 29%, Eduardo Paes, com 28% e Clarissa Garotinho, com 27%. A taxa mostra uma vantagem de Rocha em relação a Crivella: a candidata tem apenas 11% de rejeição na cidade, fator que pode tornar a disputa do segundo turno, caso a PDTista ultrapasse Crivella no primeiro, mais difícil para Paes do que seria com o atual prefeito.