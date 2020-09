Ibope: Russomano lidera corrida eleitoral em SP com 24% das intenções

O deputado federal e apresentador Celso Russomano (Republicanos-SP) largará na frente na disputa pela Prefeitura de São Paulo segundo o Ibope. Pesquisa divulgada neste domingo, 20, pelo Estadão mostra Russomano com 24% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) com 18% do eleitorado. Tecnicamente empatados em terceiro lugar estão candidatos mais à esquerda do espectro político. Guilherme Boulos (PSOL) tem 8% e Márcio França (PSB) está com 6% das intenções.

Em outras eleições, Russomano também figurava nas primeiras colocações antes da campanha iniciar. Foi assim em 2012 e 2016. Em ambas as ocasiões, acabou fora até mesmo do segundo turno. Na primeira, viu o petista Fernando Haddad derrotar o tucano José Serrá. Há quatro anos, João Doria foi eleito em primeiro turno, com Russomano obtendo 13% dos votos. Desta vez, a chance é contar com o forte cabo eleitoral de Jair Bolsonaro para tentar deixar para trás a fama de “cavalo paraguaio”.

A pesquisa Ibope também mostra que alguns nomes conhecidos do cenário político estão próximos de candidatos de siglas nanicas. Jilmar Tatto (PT), representante petista na disputa, tem 1% das intenções de voto. Assim como o ex-tucano Andrea Matarazzo (PSD), que já foi secretário estadual de Cultura. Com o mesmo porcentual estão Levy Fidelix (PRTB), Vera Lucia (PSTU) e os estreantes Marina Helou (Rede) e Filipe Sabará (Novo).

Já Joice Hasselmanm (PSL) e Arthur do Val (Patriota), que tentam se vender como candidatos da direita no pleito, tem apenas 2% das intenções de voto, segundo o Ibope.