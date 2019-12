Equipe BR Político

O Ibovespa conseguiu encerrar a antepenúltima sessão do ano com uma marca histórica: fechou o dia acima dos 117 mil pontos, um feito inédito. Segundo o Estadão, o principal índice da B3 encerrou a sessão em alta de 1,16%, aos 117.203,20 pontos, com giro financeiro batendo os R$ 16,1 bilhões. A alta teria sido sustentada pela Petrobrás e pelos bancos, que subiram mais de 1% nesta quinta-feira.