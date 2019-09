Ideia Big Data: 51% são contra imposto sobre pagamentos

Vera Magalhães

Pesquisa do Ideia Big Data em parceria com o BR18 mostra que o governo vai comprar uma briga altamente impopular se levar adiante a ideia de propor a criação de uma Contribuição sobre Pagamentos na reforma tributária. A maioria absoluta (51%) dos ouvidos é contra qualquer imposto que incida sobre movimentações financeiras, e apenas 8% se dizem favoráveis a esse tipo de tributos. Outros 22% disseram não ser nem a favor nem contra, enquanto 19% não souberam responder. A pesquisa foi aplicada nos dias 14 e 15 com 1.521 entrevistados, por meio de um aplicativo mobile.

A reforma tributária conta, em termos gerais, com apoio da sociedade: 44% disseram ser favoráveis à sua realização, enquanto só 12% são contra. Quando se esmiúça as possibilidades de reforma, no entanto, as divisões aparecem. Outra ideia do governo, de reduzir as alíquotas de Imposto de Renda, mas acabando com todas as deduções, tem apoio de 24% dos ouvidos, mas a maioria não tem opinião (35%), é contra (26%) ou não sabe opinar (15%), o que mostra que o debate da reforma tributária ainda está longe de ser compreendido pela maioria da população. Isso fica claro quando se questiona a quem a reforma beneficia: 36% acham que pode ser boa para todos, mas 27% acham que quem sai ganhando são os mais ricos —contra somente 11% que dizem que ela beneficiaria principalmente os mais pobres. / V.M.