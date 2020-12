Ignorando aumento da pandemia, Bolsonaro faz festa de Natal para crianças

Em meio a segunda onda de coronavírus e com diversas cidades adotando novas medidas restritivas, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro fizeram uma festa de Natal para crianças carentes. Ignorando totalmente medidas de distanciamento social. A ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) publicou em uma rede social um vídeo do evento, no qual é possível ver as crianças sem máscara.

— Damares Alves (@DamaresAlves) December 3, 2020

Segundo a primeira-dama, crianças de quatro entidades serão atendidas nas próximas semanas com o mesmo tipo de evento. Foram montados brinquedos infláveis e as crinças receberam presentes comprados por ministros e secretários do governo de Jair Bolsonaro.