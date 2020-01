‘Imagina se Trump decide atacar uma instalação do PCC’, critica Etchegoyen

Equipe BR Político

Ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo de Michel Temer, o general da reserva Sérgio Etchegoyen teceu várias críticas à operação dos Estados Unidos que resultou na morte do iraniano Qassim Suleiman, líder das Forças Quds, unidade de operações clandestinas da Guarda Revolucionária do Irã, ao blog do colunista Tales Faria. Especialmente o fator imperialista e intervencionista da ação em um país, Iraque, classificado por ele como “a casa da mãe Joana”. A título de exercício retórico, questiona: “Na minha opinião, a gravidade resulta dos precedentes que isso pode gerar. Imagina se ele (Donald Trump) decide atacar uma instalação do PCC que refina drogas para os EUA por aqui?”.