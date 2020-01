‘Imposto do pecado’: a mais nova trombada de Bolsonaro com Guedes

Gustavo Zucchi

O recente episódio sobre o “imposto do pecado” é só mais um na lista de “trombadas” que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro colecionam desde o início do governo. O roteiro traz a sensação de “deja vú”: o ministro lança publicamente uma proposta pouco plausível do ponto de vista político, mas que trará um incremento para a receita do Estado. Na sequência, Bolsonaro tem de afundar a proposta por meio da imprensa, avisando que não há a menor possibilidade da ideia ser defendida pelo governo.

Desta vez, de Davos, na Suíça, Guedes levantou a possibilidade de criar um imposto sobre bebidas alcoólicas, cigarro e outras substâncias prejudiciais para saúde da população. De Nova Délhi, na Índia, Bolsonaro avisou que não há chance da tributação ser implementada. Só neste ano, Bolsonaro e Guedes já divergiram sobre a revogação ao subsídio às placas de energia solar. O ministro queria cobrar mais sobre o segmento. Bolsonaro avisou que não tem conversa: o subsídio fica.

No primeiro ano de governo, Bolsonaro e Guedes também acumularam trombadas. A polêmica inclusão de uma “CPMF turbinada” na reforma tributária do governo causou a demissão do secretário especial Marcos Cintra. E inviabilizou em 2019 o envio de uma proposta do governo para o Congresso. Guedes também teve de desistir da proposta de incluir de servidores inativos nos cálculos dos valores mínimos destinados a saúde e educação, que era parte de seu pacote pós-reforma da Previdência. Com essa estratégia, Guedes manda um recado aos investidores: de que está tentando de todas as formas melhorar a receita e a economia brasileira. Bolsonaro, por sua vez, fala com seus eleitores e avisa de que não vai aumentar nem criar impostos, seja qual for o custo disto.