Imprensa internacional considera saída de Teich abalo a reposta a pandemia

A saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde com menos de um mês no cargo e em em meio à pandemia do coronavírus colocou o Brasil novamente em destaque na cobertura da imprensa internacional, que tem classificado a última crise do governo como agravante da fraca resposta do País à pandemia.

“A repentina renúncia de Nelson Teich foi anunciada em uma breve mensagem do Ministério da Saúde por WhatsApp, e provavelmente aprofundará a turbulência em torno da resposta conturbada do Brasil à pandemia”, diz a reportagem da publicação britânica The Guardian.

O americano Washington Post destacou as reações de governadores como Wilson Witzel e Camilo Santana, que criticam o presidente Jair Bolsonaro e reafirmam a necessidade de governadores e prefeitos na liderança da resposta à pandemia. O New York Times, em sua matéria sobre a demissão, infere que a saída de Teich aumenta a “turbulência na gestão do presidente Jair Bolsonaro de um surto de coronavírus acelerado em um dos piores centros da doença no mundo.”

O espanhol El País considerou a renúncia do ministro um fator importante para o desgaste do governo de Bolsonaro. “A renúncia abre uma enorme rachadura no governo de um presidente que é investigado pelo Supremo Tribunal por interferência política na Polícia Federal para proteger sua família”, diz a publicação.