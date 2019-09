Indefinição de Bolsonaro aumenta tensão na PGR

Vera Magalhães

A decisão de Jair Bolsonaro de adiar a indicação do sucessor de Raquel Dodge no cargo de procurador-geral da República, forçando a interinidade de Alcides Martins a partir do próximo dia 17, provoca incertezas e tumulto no Ministério Público Federal. Dodge vem recebendo críticas por antecipar nomeações que deveriam caber ao seu sucessor –críticas inclusive do presidente da República, no fim de semana.

Reportagem do jornal O Globo foi consultar ex-ocupantes do cargo e ex-ministros de tribunais superiores acerca da interinidade. Para Aristides Junqueira, Bolsonaro pode incorrer em crime de responsabilidade se não indicar o novo PGR no prazo. “A Constituição manda que o presidente escolha o nome do procurador-geral. Quando não faz isso no tempo devido, está descumprindo uma responsabilidade. Trata-se de uma omissão e isso é crime de responsabilidade”, disse o ex-procurador que denunciou Fernando Collor.

Ao jornal, o ministro Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) descartou que haja ilegalidade e afirmou que a interinidade é prevista na Constituição.