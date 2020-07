‘Incidente superado’, diz Mourão sobre atrito com Gilmar

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou considerar o atrito com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes um “incidente superado” em entrevista nesta sexta-feira, 17, à Rádio Gaúcha. “Vida que segue”, disse Mourão, que foi um dos que cobraram uma retratação do ministro por sua fala de que o Exército estaria se associando a um “genocídio” em referência à condução do Ministério da Saúde durante a pandemia.

“Eu acho que o ministro errou, mas considero que este incidente está superado”, afirmou o vice. Na terça-feira, 14, o Ministério da Defesa enviou uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Gilmar pela fala, acionando um artigo da Lei de Segurança Nacional. No dia seguinte, em um gesto de pacificação o ministro do Supremo falou por telefone com o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello.