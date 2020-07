‘Incompetência’ do Brasil em conter o vírus cria cenário ‘favorável’ para vacinas, diz especialista

Para a microbiologista Natália Pasternack a incompetência do Brasil em conter a pandemia do novo coronavírus faz com que o País ofereça um cenário favorável para a testagem de vacinas. A presidente do Instituto Questão de Ciência tem se destacado como uma das principais divulgadoras científicas do País em meio à crise da covid-19.

“Pelo menos essa contribuição a gente pode dar, o que é muito irônico”, afirmou em entrevista ao BRPolítico. Ela se diz otimista com o avanço da testagem das vacinas. “Temos uma grande esperança nessas vacinas, elas são promissoras, foram muito bem nos testes tem animais e nas fases um e dois com humanos. A fase três, que é o que vai acontecer agora no Brasil e em outros países em que elas vão ser testadas, é a fase que diz se a vacina funciona ou não”.

Na avaliação da especialista, com mais de 1,5 milhão de infectados e mais de 60 mil mortos pela covid-19, o Brasil se mostra um “cenário muito preocupante para o resto do mundo”. Leia abaixo os principais trechos da entrevista:

BRP – Em que momento da pandemia estamos no Brasil?

Natália Pasternack – Ainda estamos na primeira onda. Tenho visto muita gente falar em segunda onda, mas ainda não podemos falar nisso, pois não passamos nem da primeira. A gente tem um problema muito sério no Brasil em relação a dados, o que gera um problema de subnotificação, de atraso de notificação e de mistura de testes diagnósticos na notificação. Então, temos alguns Estados misturando testes de sorologia com testes de PCR para dar o número total de casos e isso é uma bagunça absurda que acaba culminando no fato de a gente não ter informação correta sobre os números do Brasil. Temos números aproximados, a probabilidade é de que seja muito mais do que isso, mas não sabe. O que a gente consegue ver, apesar de não termos o número real, é a tendência. E a tendência continua subindo em um acurva muito inclinada para cima. Não é uma situação que a gente possa dizer que é favorável. Não era o momento de fazer reabertura, não se faz reabertura quando você não tem uma curva estabilizada. Isso, somado ao problema de transparência dos dados e da falta de comunicação com a sociedade – até hoje, grande parte da população não entendeu a gravidade da situação e não está aderindo às medidas de proteção, enquanto o governo federal ainda tenta mascarar essa realidade, tentando justamente empurrar para a sociedade que não é tão sério e de que não precisa de tantas medidas de prevenção -, a gente tem um cenário muito preocupante para o resto do mundo. Porque é um mundo globalizado e se não conseguirmos segurar a doença aqui no Brasil, que ocupa grande parte da América do Sul, a gente tem a possibilidade de que essa doença nunca seja controlada no mundo inteiro.

Também não podemos falar de pico da pandemia?

Nunca ninguém vai poder prever quando é que vai ser o pico, a gente só pode dizer isso depois que ele passou. Então, na verdade, só se sabe quando ele foi. E a gente não chegou lá ainda, porque a curva continua em crescimento ascendente. O que nós estamos vendo o crescimento dos casos e das mortes. Por enquanto, é só isso que a gente pode falar. Além disso, vamos ter de fazer essas análises por região. Porque é muito mais real pensar nos picos por Estados, por região, por cidades que são epicentros epidemiológicos, porque o Brasil é enorme. Tudo isso vai ter de ser analisado localmente e não globalmente no Brasil. Manaus foi uma cidade onde houve um pico, realmente. Mas a gente só sabe disse depois que passou. Agora eles estão numa fase mais tranquila, mas talvez eles tenham uma segunda onda.

Em São Paulo, o vírus avança para o interior. O lockdown fez falta?

A quarentena nunca foi imposta legalmente. Foi uma quarentena sugerida, mas sem qualquer medida legal para realmente implementa-la. Talvez, se tivesse existido por pelo menos uns 15 dias, a situação estivesse melhor. Mas não tem como saber, fica só a especulação. A decisão do governador foi de não fazer um lockdown de verdade e simplesmente contar com a colaboração da sociedade para isso. Ele nunca conseguiu chegar no nível de pelo menos 60% de isolamento e agora com a reabertura a gente vê que as pessoas realmente não entenderam bem a gravidade da situação.

A flexibilização cada vez maior tende a ser um problema?

O problema da reabertura não é nem tanto o porcentual de pessoas nas ruas, mas onde essas pessoas estão. Será que antes as pessoas que estavam na rua elas estavam ao ar livre e agora estão dentro dos shoppings e lojas que reabriram? Estão se aglomerando em lugares fechados que antes estavam fechados por legislação. É isso que é preocupante. As pessoas que não estão em casa, onde elas estão? Estão aglomeradas em locais fechados ou estão em parques abertos. Acho que isso que é preocupante nessa liberação de locais que antes estavam fechados para a circulação. Isso é uma lógica econômica, não é uma lógica de circulação de pessoas e prevenção da doença. Se fosse assim, seria preferível as pessoas circulando ao ar livre, com distanciamento, do que dentro dos shoppings. Mas é claro que pessoas nos shoppings estão fazendo compras e nos parques estão apenas passeando. Então essa foi uma decisão econômica.

Como tem acompanhado o avanço no desenvolvimento das vacinas no País?

As vacinas estão indo bem. A gente nunca teve tantos laboratórios trabalhando ao mesmo tempo para tentar desenvolver estratégias vacinais. Nunca teve tanto investimento ao mesmo tempo, seja público, privado ou de filantropia para conseguir desenvolver uma vacina. Tem algumas que estão bem avançadas. A gente tem a de Oxford, que vai ser parcialmente testada no Brasil, e tem a da Sinovac, empresa chinesa que fez um acordo com o Instituto Butantan para que seja testada no Brasil. Essa é a vantagem que a nossa incompetência pode oferecer para esse esforço internacional. Como somos muito incompetentes em conter a doença, nós oferecemos um cenário favorável para a testagem de vacinas. A gente tem o vírus circulando por aqui, enquanto outros países já não têm. E você precisa dessa circulação para expor as pessoas já vacinadas e aquelas que receberam o placebo a uma situação de risco de contrair a doença. O Brasil oferece esse risco, principalmente aos profissionais de saúde. Pelo menos essa contribuição a gente pode dar, o que é muito irônico. Temos uma grande esperança nessas vacinas, elas são promissoras, foram muito bem nos testes tem animais e nas fases um e dois com humanos. A fase três, que é o que vai acontecer agora no Brasil e em outros países em que elas vão ser testadas, é a fase que diz se a vacina funciona ou não.