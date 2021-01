Índia libera exportação de vacinas ao Brasil

A Índia começará a enviar vacinas ao Brasil nesta sexta-feira, 22. O governo indiano liberou a exportação da vacina da AstraZeneca para uso comercial. Elas serão enviadas para o Brasil e para o Marrocos. O governo brasileiro aguarda a chegada de 2 milhões de doses do imunizante.

“O fornecimento de quantidades comercialmente contratadas começará a partir de amanhã, começando pelo Brasil e Marrocos, que serão seguidos pela África do Sul e a Arábia Saudita”, disse o secretário de Relações Exteriores do País, Harsh Vardhan Shringla.

As vacinas foram produzidas pelo Instituto Serum, maior fabricante de vacinas do mundo. O governo federal brasileiro tem parceria com a Astrazeneca e contra com o imunizante para alavancar o Plano Nacional de Vacinação.