Indicação de Bia Kicis para CCJ mobiliza oposição

A indicação da deputada Bia Kicis (PSL-DF) para comandar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara causa protestos da oposição e até de aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A parlamentar é investigada no inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e apura a disseminação de notícias falsas contra ministros da Corte. O nome da investigada precisa ser aprovado pelo colegiado.

A CCJ é a mais importante comissão da Casa. Analisa a legalidade de projetos de lei, de propostas de emenda à Constituição, cassações e processos de impeachment.

A escolha de Kicis faz parte de um acordo do bloco de apoio a Lira ao comando da Câmara em que o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), ficou com a primeira secretaria da Mesa Diretora e ela, com a CCJ. Como o PSL é rachado entre ex-bolsonaristas e bolsonaristas, seria a fórmula encontrada para acomodar as duas alas em troca de votos ao alagoano.

Quem não se lembra da frase de Bolsonaro “E daí?” estampada na máscara da deputada, procuradora aposentada, quando o País, em maio do ano passado, alcançava recordes de morte pelo novo coronavírus?

A parlamentar é autora da PEC 159/19, que volta a fixar em 70 anos a idade para a aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas de União. Se tramitada e aprovada, a mudança constitucional pode permitir ao presidente Jair Bolsonaro a indicação de outros dois ministros na Corte, além de um já indicado e outro a ser nomeado ainda neste ano, até seu final de mandato, em 2022: Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) chamou a possibilidade de Bia ser presidente da CCJ de tragédia. Na mesma toada, protestaram outros parlamentares da oposição. Agora é aguardar o que farão os aliados de Lira descontantes com o nome, se vão emplacar alternativa ao posto.

A comissão mais importante da Câmara será presidida por uma disseminadora de fake news, negacionista, sabotadora do combate à pandemia e apoiadora dos atos pelo fechamento do Congresso e do STF. Bia Kicis na CCJ é uma tragédia e mais um passo na institucionalização do golpe. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) February 3, 2021

Investigada no inquérito das Fake News no STF e comprometida com atrocidades bolsonaristas, Bia Kicis diz que assumirá a CCJ da Câmara. Caso se confirme, seria novo assombro à República. Faltaria Flordelis nos direitos humanos e alguém do centrão para cuidar dos cofres públicos. — Ivan Valente (@IvanValente) February 3, 2021

Quando defendemos a união em torno de @Baleia_Rossi para derrotar o candidato de Bolsonaro era para evitar esse tipo de ataque à democracia, a nomeação de uma negacionista, famosa por espalhar fake news, Bia Kicis, para a CCJ, a mais importante comissão da Câmara! — Chico D'Angelo 🌹🇧🇷 (@chico_dangelo) February 3, 2021

Ter na presidência da CCJ da Câmara uma negacionista científica em meio a pandemia é decretar a morte do povo. Mas, c/ Congresso comprado pelo governo, não é surpresa, apenas + 1 alerta para as batalhas que enfrentaremos no próximo período. #ForaBolsonarohttps://t.co/cqRYoZEgWU — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) February 3, 2021

Bia Kicis na CCJ dá o tom do tamanho da derrota de ontem. Retrocessos e escalada de autoritarismo nos esperam. E esta angústia que só cresce. — Marina Helou (@marina_helou) February 3, 2021