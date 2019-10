Equipe BR Político

A crise no PSL fez mais uma vítima: a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada brasileira nos Estados Unidos. De acordo com informações do Estadão, a possibilidade está suspensa e a crise na sigla virou uma espécie de “saída honrosa” da frustrada empreitada. Eduardo não teria conseguido votos suficientes para a aprovação em sua peregrinação pelo Senado. Resta então colocar o “03” para brigar pelos espólios do partido e consequentemente ser o sucessor político de seu pai.