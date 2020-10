Indicação de Jorge Oliveira para TCU é aprovada por 23 votos a 3

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas da União (TCU), teve sua indicação aprovada em sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta tarde de terça, 20, por 23 votos a favor e 3 contrários. A indicação segue para análise do plenário, a previsão é de que seja votada na próxima quarta, 21.

Oliveira foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o ministro do TCU José Múcio Monteiro que se aposenta antecipadamente em dezembro. Caso a indicação de Oliveira seja aprovada pelo plenário da Casa, sua posse ocorrerá após vacância do cargo.