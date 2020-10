Indicado ao TCU, ministro Jorge Oliveira passa por sabatina no Senado

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas da União (TCU) será sabatinado nesta terça-feira, 20, no Senado. O encontro semipresencial está marcado para começar às 9h, na Comissão de Assuntos Econômicos. Se aprovado, Oliveira assumirá em dezembro a vaga deixada pelo do ministro José Múcio Monteiro, que pediu antecipação da aposentadoria, prevista para 2023.

O relator da indicação é o senador Omar Aziz (PSD-AM). Segundo o Estadão, o plano do governo é que, uma vez aprovado pelo Senado, Oliveira dê início imediato à transição na Subchefia de Assuntos Jurídicos (SAJ).

A comissão também analisa hoje o indicado para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CMV), o advogado Alexandre Costa Rangel, que atua nas áreas de fundos de investimento e direito societário.

Força-tarefa

Nesta semana, o Senado realiza uma força-tarefa para concluir ao menos 14 sabatinas de autoridades. Entre elas está o desembargador Kassio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal.