Mãe, a arma secreta dos indicados ao Cade

Equipe BR Político

O indicado a superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Alexandre Cordeiro, levou a mãe para assistir à sua sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), e fez questão de abrir sua fala dizendo que ela estava no plenário, segundo informa a repórter Lorenna Rodrigues, do Broadcast Político.

A senadora Kátia Abreu (PDT-TO) disse que “foi muita sabedoria” dele levar a mãe porque ninguém teria coragem de apertá-lo na frente da senhora.

O outro sabatinado, Valter Agra, respondeu: “Minha mãe está na Paraíba e está nos assistindo pela TV, tenha calma senadora”. A indicação de Cordeiro é associada ao PP.