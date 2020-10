Indicado por Bolsonaro à Anvisa assinou contrato suspeito no Ministério da Saúde

O último indicado para compor a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pelo presidente Jair Bolsonaro, Roberto Dias Ferreira, assinou um contrato no Ministério da Saúde que está sob suspeita de irregularidade. O acordo para a compra de 10 milhões de kits de materiais para testes de covid-19, de R$ 133,2 milhões, pode ser cancelado pelo Ministério, que avalia abrir um procedimento interno para apurar o caso, informa o Estadão.

Roberto Ferreira Dias, nomeado na gestão de Luiz Henrique Mandetta, é diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva da Pasta. Na semana passada foi indicado por Bolsonaro para entrar no lugar de Alessandra Bastos Soares, que termina seu mandato na direção da Agência em 19 de dezembro. A nomeação de Dias ainda precisa ser chancelada pelo Senado

A suspeita da irregularidade foi informada pela Diretoria de Integridade (Dinteg) do próprio Ministério da Saúde ao Tribunal de Contas da União (TCU). “Cabe ressaltar que o contrato encontra-se em processo de anulação, visto que se deve observar os procedimentos administrativos, tais como contraditório e ampla defesa. Vale lembrar que, no momento, estão sendo apurados os fatos para possível abertura do processo de responsabilidade”, afirmou o Ministério sobre o caso.

Além da irregularidade, o relatório do TCU apontou ineficiência da Pasta no planejamento e articulação com os Estados e municípios para levantamentos sobre a necessidade de testagem da população.

Em resposta, Dias afirmou que ele mesmo sugeriu que o contrato fosse anulado diante de “vícios” identificados.