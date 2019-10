Indicadores fazem mercado ficar mais otimista com PIB

Equipe BR Político

Se a falta de articulação política, dentre outras dificuldades, tiraram o otimismo do mercado em suas projeções do PIB, indicadores recentes da economia fizeram o setor rever para cima suas apostas com o Produto Interno Bruto em 2019. Reportagem do Estadão mostra que a melhora nos números do emprego no País e o saldo do crédito para pessoa física foram os principais dados que melhoraram o humor do mercado. Boletim Focus do Banco Central, que reúne expectativas com a Economia, mostram que a perspectiva do PIB passou de crescimento de 0,8% em agosto para 0,88% em setembro.