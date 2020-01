Liderança indígena promete processo contra Bolsonaro

Equipe BR Político

A líder indígena Sônia Guajajara anunciou pelo Twitter que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Abip) vai entrar na Justiça contra o presidente Jair Bolsonaro por crime de racismo por conta da fala de que “cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós”.

O anúncio foi feito na noite de quinta-feira, 23, após ir ao ar um vídeo gravado pelo presidente. “Nós, povos indígenas originários desta terra, exigimos respeito. Bolsonaro mais uma vez rasga a Constituição ao negar nossa existência enquanto seres humanos”, disse Sônia. “É preciso dar um basta a esse perverso”, completou.

Nas últimas horas, políticos de oposição também reagiram ao comentário de Bolsonaro. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que “o nazismo” precisa ser demitido pelo governo. “Não basta demitir um nazista do governo, tem que tirar o nazismo do governo! O preconceito de vocês não condiz com a realidade. Nossos povos indígenas são antes de nós sermos! A sua política que incentiva a exclusão não prevalecerá!”, escreveu.

O também senador da Rede Fabiano Contarato (ES) afirmou que o governo “estimula” que os índios percam suas terras. “O presidente tem a obrigação de oferecer a proteção do Estado aos indígenas! Mas, em vez disso, está estimulando ainda mais a que percam as suas terras para o agronegócio e a exploração de minérios. Sejamos resistência!”, disse.

O deputado Túlio Gadêlha (PDT-PE) considerou classificou a fala como “racismo”. “Bolsonaro precisa entender que racismo não é apenas um crime, é o analfabetismo da alma”, opinou.