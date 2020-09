Indígenas na eleição representam 0,40% dos candidatos

Dos 545.437 candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para disputar as eleições municipais deste ano, apenas 0,40%, são indígenas. Com 2.159 inscritos, a etnia tem o menor número de candidaturas na divisão por cor e raça. Os dados são da atualização feita às 6h29 desta segunda-feira, 28.

Em comparação com a eleição de 2016, houve um aumento nas candidaturas indígenas. No pleito de quatro anos atrás, foram 1.715 índios inscritos. Na época, de acordo com o site De olho nos ruralistas, representantes indígenas foram eleitos nas cinco regiões do País.