Equipe BR Político

O ex-deputado Índio da Costa deixou a cadeia neste sábado depois do desembargador federal João Pedro Gebran Neto, do TRF-4, ter concedido habeas corpus na última quinta-feira, 12. Ele estava preso desde o último dia 6, por decisão da Justiça Federal de Santa Catarina. Costa é acusado de R$ 30 mil mensais em esquema nos Correios. Seria uma “recompensa” pela indicação do superintendente da estatal no Rio, Cleber Isais Machado, como informa O Globo.