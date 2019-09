Índio da Costa é preso pela PF

Equipe BR Político

A operação Postal Off, deflagrada pela PF nesta sexta-feira, 6, para investigar fraudes nos Correios, prendeu preventivamente nove pessoas no Rio de Janeiro. Ao todo, 12 foram presas. Entre elas, Índio da Costa, ex-deputado federal, ex-candidato a prefeito do Rio de Janeiro e ex-candidato a vice-presidente de José Serra, em 2010. Índio, que já integrou o PFL, PTB e DEM, atualmente está filiado ao PSD, de acordo com o Blog do Lauro Jardim, no Globo.

Entre os presos, também há empresários e funcionários do alto-escalão dos Correios. Além das prisões, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão. Os investigados também tiveram seus bens bloqueados, de acordo com o Blog do Fausto.