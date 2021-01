Indonésia inicia distribuição da vacina Sinovac

A Indonésia começou neste domingo, 3, a distribuir em suas 34 províncias 1,2 milhão de doses de vacinas produzidas pela empresa chinesa Sinovac Biotech contra o novo coronavírus. O objetivo do governo é começar a imunizar sua população neste mês. Com cerca de 267 milhões de habitantes, o país testa a vacina Sinovac desde agosto. A porta-voz do Ministério da Saúde, Siti Nadia Tarmizi, afirmou ao jornal Konpas que as autoridades sanitárias vão testar a vacina paralelamente à distribuição em todo o arquipélago.

Os pesquisadores esperam receber este mês a matéria-prima para produzir cerca de 15 milhões de doses da vacina nos laboratórios do país asiático, o quarto mais populoso do mundo. As informações são da Agência Efe.