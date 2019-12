Indulto de Natal de Bolsonaro vai incluir policiais

Equipe BR Político

Contrário ao que recomendou o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), o presidente Jair Bolsonaro vai indultar neste Natal policiais presos por crimes cometidos durante o serviço, conforme informa o Broadcast Político. O inquilino do Palácio do Planalto havia dito no sábado, 14, que o benefício atingiria os policiais. O colegiado é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. Naquele dia, o Estadão revelou que a proposta elaborada pelo colegiado, formado por especialistas na área, não previa o benefício a policiais, prometido por Bolsonaro ainda em agosto. De acordo com a publicação, o decreto estende o benefício aos agentes de segurança presos por mortes em trocas de tiro ou em situação de “excesso” na legítima defesa.