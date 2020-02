Indústria debruçada sobre projetos legislativos para construir agenda

Equipe BR Político

Representantes de 92 entidades do setor industrial estão reunidos na Confederação Nacional da Indústria até quarta, 5, em Brasília, para selecionar os principais assuntos da Agenda Legislativa da Indústria de 2020 com base nas 6.795 propostas apresentadas pelo Legislativo brasileiro no ano passado – um volume 42% maior que o verificado em 2015, primeiro ano da legislatura anterior. A pauta mínima de prioridades deve chegar a 120 proposições, incluindo especialmente a reforma tributária e a nova lei do saneamento.

Como você leu aqui no BRP, após dois anos de alta, a produção industrial recuou 1,1% no ano de 2019. Após uma sequência de crescimento em 2017 (2,5%) e 2018 (1%), no ano passado, houve uma redução na intensidade das perdas do primeiro (-1,4%) para o segundo semestre do ano (-0,9%), em relação a iguais períodos do ano anterior.