Indústria supera o pré-pandemia em 8 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE

Em novembro, a produção industrial brasileira registrou alta em dez dos 15 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM-Regional), divulgada nesta quinta-feira, 14, pelo IBGE. Em oito dessas localidades, os resultados do período superaram o patamar pré-pandemia, de fevereiro.

Foram elas: Amazonas (14,9%), Santa Catarina (9,5%), Ceará (7,5%), Minas Gerais (6,2%), São Paulo (6%), Paraná (5,9%), Rio Grande do Sul (5,2%) e Pernambuco (1,8%).

São Paulo, que exerce a maior influência no resultado da indústria nacional, cresceu 1,5% em novembro, após o recuo de 0,5% em outubro e cinco meses de crescimento entre maio e setembro, quando acumulou alta de 47%. “Como nos últimos meses, as influências positivas na indústria paulista foram do setor de veículos e do setor de máquinas e equipamentos”, afirma o gerente da pesquisa, Bernardo Almeida.

Entre as quedas, Pará (-5,3%) e Mato Grosso (-4,3%) apontaram as maiores negativas de novembro.