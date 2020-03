Industriais manifestam apoio às políticas econômicas de Guedes

Equipe BR Político

A Coalização da Indústria, que reúne 13 entidades representativas de vários segmentos industriais brasileiros, manifestou apoio às políticas econômicas do governo de Jair Bolsonaro, tocadas pelo ministro Paulo Guedes. Em encontro com o titular da pasta da Economia nesta sexta-feira, eles declararam que estão ao lado do governo na agenda de reformas. Segundo informações do grupo, eles também também levaram uma série de pedidos para os próximos meses.

“A Coalizão Indústria apresentará ao ministro as medidas que entende como imprescindíveis na reforma tributária: o equilíbrio das cargas tributárias intersetoriais, o fim da cumulatividade de impostos com a mudança do conceito de crédito físico para crédito financeiro, a desoneração das exportações, dos investimentos e da folha de pagamento, e a simplificação e a redução dos tributos”, diz comunicado.

A Coalização reúne entidades importantes como a Associação Nacional dos. Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq).