Inep promete corrigir problemas no Enem até segunda

Equipe BR Político

EM entrevista coletiva neste sábado, 18, o presidente do Inep, Alexandre Lopes, justificou como falha da gráfica os problemas apontados por estudantes nas notas do Enem. Essa foi a primeira prova feita pela Valid Soluções S.A.. Segundo Lopes, menos de 9 mil candidatos foram afetados pelo problema. Ele afirmou que “não há nenhum prejuízo concreto”.

O MEC abriu um canal por e-mail e telefone para receber reclamações de candidatos que possam ter sido prejudicados. O Inep prometeu corrigir as informações até segunda-feira, 20. O problema ocorrido foi o seguinte, segundo Lopes: Candidatos fazem provas diferentes, que são identificadas por cores. Na hora da correção, houve pessoas que realizaram prova de uma cor e tiveram a correção com base em outra, afirmou. O problema, de acordo com Lopes, foi verificado no segundo dia do teste, realizado no dia 10 de novembro.

Pela manhã, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que houve ” inconsistência no gabarito de algumas provas”.