Inep volta a falar em adiamento do Enem

Após um fim de semana marcado pela mobilização nas redes sociais pelo adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) se manifestou formalmente nesta segunda-feira, 18, sobre a possibilidade da data do exame ser alterada. O presidente do Inep, Alexandre Lopes, em transmissão em redes sociais na sexta-feira, 15, já havia antecipado a chance da prova ter seu calendário alterado.

Segundo a nota, um Comitê reunindo todas as entidades educacionais brasileiras “demonstrou abertura para nova alteração da data de aplicação das provas, tão logo o cenário fique mais definido.” Alexandre Lopes havia afirmado ser “prematura” a decisão pelo adiamento. “Ocorre que os diversos fatores que influenciarão na potencial alteração do calendário originalmente estabelecido ainda continuam incertos”, diz Inep na nota.

De acordo com o institudo, a divulgação das datas ocorreu para dar segurança para a sociedade que o Enem seria realizado. Além disso, segundo o Inep, é “preciso cumprir com as diversas etapas que antecedem a data de aplicação do Exame, tornando fundamental a publicação dos editais do Enem 2020 de modo a garantir à sociedade que o seu direito ao acesso ao Exame anualmente seja preservado.”