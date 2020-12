Inflação bate maior alta para novembro desde 2015

Puxada pela alta nos preços dos alimentos e combustíveis, a inflação de novembro ficou em 0,89%, o porcentual mais alto já registrado para o mês desde 2015. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta terça-feira, 8, pelo IBGE, no ano, o IPCA acumula alta de 3,13% e, em 12 meses, de 4,31%, acima do centro da meta do governo para 2020, que é de 4%.

Em outubro, o índice fechou em 0,86%. Em novembro de 2019, o indicador havia ficado em 0,51%.

Os alimentos da cesta básica são alguns dos principais responsáveis pela alta, que atingiu todas as 16 regiões pesquisadas no IPCA.

“O cenário é parecido com o que temos visto nos últimos meses, em que o grupo de alimentos e bebidas continua impactando bastante o resultado. Dentro desse grupo, os componentes que mais têm pressionado são as carnes, que nesse mês tiveram uma alta de mais de 6%, a batata-inglesa, que subiu quase 30% e o tomate, com alta de 18,45%”, explica o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov.