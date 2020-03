Inflação de fevereiro: 0,25%, a menor do mês desde 2000

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas divulgou nesta manhã de quarta, 11, que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou fevereiro em 0,25%, o menor resultado para o mês desde 2000, quando o índice foi de 0,13%. No ano, o acumulado é de alta de 0,46%. Em 12 meses, o resultado foi de 4,01%, acima da mediana (3,90%) calculada a partir do intervalo das projeções dos analistas, que iam de 3,72% a 4,12%.

Com a época de reajustes do começo do ano letivo, o grupo educação foi o que teve maior alta no mês passado, de 3,70%. Dentro do grupo alimentação e bebidas, que subiu 0,11%, o principal impacto negativo foi das carnes, que recuaram 3,53% em fevereiro, depois da queda de 4,03% em janeiro, informa o Estadão.