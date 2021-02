Inflação desacelera para 0,25% em janeiro, aponta IBGE

A inflação desacelerou em janeiro e subiu 0,25%, alcançando o menor índice desde agosto de 2020 (0,24%), segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo IBGE, nesta terça-feira, 9. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 4,56%.

O recuo foi puxado pela adoção da bandeira amarela na tarifa de energia elétrica e menor pressão dos alimentos, aliviando o aumento dos combustíveis que puxou a alta do índice.

“Houve uma queda de 5,60% no item energia elétrica, que foi, individualmente, o maior impacto negativo no índice do mês (-0,26 p.p.) Após a vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2 em dezembro, passou a vigorar em janeiro a bandeira amarela. Assim, em vez do acréscimo de R$ 6,243 por cada 100 quilowatts-hora, o consumidor passou a pagar um adicional bem menor, de R$ 1,343. O que resultou em uma deflação (-1,07%) no grupo Habitação, do qual esse item faz parte, mesmo com a alta em outros componentes, como o gás encanado (0,22%) e a taxa de água e esgoto (0,19%)”, diz o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov.

Em dezembro, o IPCA acelerou para 1,35%, a maior alta para um mês de dezembro desde 2002, quando chegou a 2,10%