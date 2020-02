Inflação para mais pobres diminui em janeiro

Equipe BR Político

Em janeiro, a inflação para os mais pobres ficou no menor patamar, em três meses, por causa da desaceleração do preço das carnes. O Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1), que abrange famílias que ganham até 2,5 salários mínimos mensais, foi de 0,93%, em dezembro, para 0,55%, de acordo com a FGV. Ainda assim, no entanto, no acumulado de 12 meses a inflação para famílias com renda mais baixa ficou em 4,55%, acima do índice geral, que foi de 4,13%.

A taxa de janeiro é a menor desde outubro, quando o índice teve queda de 0,12%. Como você leu no BRP, a inflação para os mais pobres é impactada principalmente pela variação de preços de alimentos e custos de habitação. Em 2019, a alta para a faixa de renda foi puxada principalmente pelo aumento de preços na alimentação e transporte, que ficou em 6% no ano.

O enfraquecimento da alta de preços de alimentos, que foi de 3,08% para 0,83%, levou ao resultado. O índice que mede a inflação geral, que abrange famílias de até 33 salários mínimos mensais, subiu no mês 0,59%.