Infraestrutura indica ‘prata da casa’ para presidência do Porto de Santos

O Ministério da Infraestrutura indicou um “prata da casa” do Porto de Santos para assumir a presidência do órgão. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas apontou Fernando Biral, atual diretor de Administração e Finanças da Autoridade Portuária de Santos (SPA), para o lugar de Casemiro Tércio Carvalho. O Porto de Santos vinha sendo alvo de especulações nos últimos dias, com sua presidência podendo entrar na negociação com o centrão para formar uma base para o governo de Jair Bolsonaro no Congresso. O cargo seria indicado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que disse ao Estadão que não aceitaria a oferta.